Probabili formazioni Lille-Milan: 'Diavolo' senza Ibrahimovic, tocca a Rebic

Sarà Ante Rebic a guidare l'attacco del Milan a Lille: rossoneri a caccia di un successo che li riporterebbe in vetta al girone di Europa League.

L'unica sconfitta della sua stagione, il , l'ha rimediata proprio contro i prossimi avversari di , capaci di sbancare San Siro con una tripletta dell'insospettabile Yazici.

Già questo 'dettaglio' dovrebbe bastare per capire quanto sia fondamentale per il presente e il futuro la sfida col , secondo in a soli due punti dal cannibale: non ci sarà Ibrahimovic, vittima di una lesione al bicipite femorale, ma l'assenza dello svedese non può rappresentare un alibi.

Al suo posto, Bonera (ancora in panchina in sostituzione di Pioli e del suo vice Murelli, positivi al Covid-19) lancerà Rebic dal primo minuto, forte degli sprazzi di bel calcio offerti dal croato nel blitz del 'San Paolo' ai danni del : suo l'assist per il raddoppio, frutto di una bella giocata sulla fascia sinistra.

Rebic proverà a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo cercando di fare 'l'Ibrahimovic', cioè caricandosi sulle spalle il peso dell'attacco con il supporto di Castillejo, Calhanoglu e Hauge, reduce quest'ultimo dalla prima gioia personale in campionato.

Tonali farà rifiatare Kessié in mediana e affiancherà Bennacer, Dalot e Theo Hernandez saranno i due terzini con licenza di offendere. Gabbia al posto di Romagnoli in coppia con Kjaer davanti al solito Gigio Donnarumma.

Nel Lille occhio, naturalmente, allo spauracchio Yazici che agirà alle spalle di David. Attenzione anche alla velocità degli esterni Ikoné e Bamba che potrebbe rivelarsi un fattore in favore della squadra di Galtier.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LILLE-MILAN

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Andre, Xeka, Bamba; Yazici; David.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.