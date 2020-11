Probabili formazioni Lazio-Zenit: in attacco tocca a Immobile e Correa

La Lazio affronta lo Zenit in una sfida valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Ancora out Milinkovic-Savic.

Vincere per compiere più di un passo verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della . La torna a concentrarsi sul suo cammino europeo sapendo che ad attenderla c’è un bivio importante: la sfida interna contro lo .

I capitolini, nonostante i tantissimi problemi con i quali hanno dovuto fare i conti in questa prima parte di stagione, nelle prime tre partite del Gruppo F sono stati capaci di mettere in cascina 5 punti figli di una vittoria e due pareggi. La classifica del girone parla al momento di una secondo posto alle spalle del (6 i punti per i tedeschi), ma proprio la quarta giornata offre una chance potenzialmente importante: nella serata in cui il Brugge terzo è chiamato a giocare sul campo della capolista, la Lazio ospita uno Zenit che sin qui ha raccolto un solo punto (proprio contro i biancocelesti all’andata).

La partita è di quelle da non fallire e per l’occasione Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2. Il tecnico ha già annunciato che tra i pali toccherà ancora a Pepe Reina (Strakosha è recuperato ma è fuori da tempo e rientrerà magari nella prossima sfida di campionato), mentre in difesa il rientrante Luiz Felipe (si gioca una maglia con Patric) potrebbe andare a chiudere il pacchetto di retroguardia con Acerbi e Radu.

A centrocampo, scontata l’assenza di Milinkovic-Savic, toccherà ancora ad Akpa-Akpro in una mediana che prevederà anche Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre dovrebbero essere Lazzari (ma anche Marusic scalpita) e Fares i prescelti per presidiale gli esterni.

In attacco Immobile, che si è finalmente messo definitivamente alle spalle il Covid, ci sarà dal 1’ insieme a Correa.

Semak dovrebbe invece affidarsi ad un 4-2-3-1 nel quale Sutormin, Lovren, Rakitskiy e Zirkhov dovrebbero completare la linea difensiva davanti a Kerzhakov.

In mediana spazio a Barrios e Douglas Santos mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Dzyuba, dovrebbe agire un terzetto composto da Kuzyaev, Erokhin e Mostovoy.

Probabili formazioni Lazio-Zenit

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

ZENIT (4-2-3-1): M. Kerzhakov; Sutormin, Lovren, Rakitskiy, Zirkhov; Barrios, Douglas Santos; Kuzyaev, Erokhin, Mostovoy; Dzyuba.