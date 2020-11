Probabili formazioni Lazio-Udinese: ancora Correa con Immobile

La Lazio ospita l’Udinese nel match che apre il programma domenicale della nona giornata di Serie A. I biancocelesti perdono Luiz Felipe.

e si apprestano a tornare in campo e ad aprire il programma domenicale del nono turno di . I biancocelesti tornano a concentrarsi sul campionato dopo aver battuto martedì lo per 3-1 in , mentre i friulani, ventiquattro ore dopo sono stati eliminati dalla Coppa dalla al termine di un match che si è protratto fino ai tempi supplementari.

Per l’occasione, Simone Inzaghi, la cui squadra nel torneo è in serie positiva da quattro turni (tre vittorie ed un pareggio) si affiderà al consueto 3-5-2 che dovrebbe prevedere il ritorno di Strakosha tra i pali.

Alla lista degli indisponibili, che già comprendeva Proto, Vavro, Muriqi e Lulic, si è aggiunto anche Luiz Felipe che non risulta nella lista dei convocati. Il pacchetto difensivo dovrebbe quindi essere completato da Patric, Acerbi e Radu.

A centrocampo, Milikovic-Savic torna a disposizione dopo essere risultato positivo al Covid, ma almeno inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. In mediana verrà infatti confermato Akpa-Akpro con Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre Lazzari e Fares dovrebbero essere chiamati a presidiare gli out di destra e sinistra. In attacco ci sarà Correa al fianco di Ciro Immobile.

Modulo speculare per Gotti che in attacco dovrebbe essere costretto a rinunciare ad un Lasagna uscito malconcio dalla sfida di .

Davanti a Musso, saranno Becao, Nuytinck e Samir a comporre la linea difensiva. A centrocampo Stryger Larsen e Zeegelaar agiranno sugli esterni, mentre in mediana ci saranno Arslan e Pereyra con l’intoccabile Rodrigo De Paul. In attacco Pussetto viaggia verso una maglia da titolare al fianco di Okaka.

Probabili formazioni Lazio-Udinese

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.