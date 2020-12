Probabili formazioni Lazio-Napoli: c'è Correa, Gattuso si affida a Petagna

Inzaghi recupera Acerbi, conferma Escalante e conferma il Tucu con Immobile in avanti. Gattuso ridisegna l'attacco: Lozano a sinistra.

Obiettivo riscatto. Ma solo per una delle due. - è la sfida tra due squadre deluse dall'infrasettimanale: i biancocelesti fermati a , dopo aver perso contro il in casa; i partenopei battuti dall' a San Siro. All'Olimpico si cerca vendetta.

Solo 18 i punti fin qui raccolti dalla squadra di Simone Inzaghi , che ha sofferto l'impegno in . In attesa di ripartire a febbraio con la sfida al , testa al campionato. Anche se gli infortuni non aiutano.

Ci sono ancora out Leiva e Parolo, dunque sarà ancora Escalante a far da regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati. Forfait Lulic e Fares, scelte obbligate anche sulle corsie: Lazzari e Marusic. In difesa recupera Acerbi, mentre in porta è conferma per Reina. In avanti Correa affianca Immobile.

Gattuso deve fare i conti con le assenze in attacco: Mertens e Osimhen sono fuori per infortunio, Milik out per scelta tecnica, in più c'è la squalifica di Insigne. Saranno Lozano a sinistra e Politano destra a supportare Petagna insieme a Zielinski, che avanza in posizione di trequartista.

A centrocampo Fabian Ruiz in vantaggio su Demme per una maglia vicino a Bakayoko, mentre in difesa la possibile sorpresa riguarda l'impiego di Maksimovic al posto di Manolas. Di Lorenzo e Mario Rui larghi, conferma per Ospina tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-NAPOLI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.