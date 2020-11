Formazioni ufficiali Lazio-Juventus: Milinkovic-Savic sfida Ronaldo

'Lunch match' di lusso tra Lazio e Juventus: biancocelesti senza Immobile, bianconeri con Kulusevski che torna dal 1' dopo due partite.

Inizia col botto la domenica del settimo turno di : e a confronto ad ora di pranzo all'Olimpico, divise da due punti in classifica e da due stati d'animo completamente differenti.

Non di certo buono quello in essere tra i biancocelesti, scottati dalle positività di Immobile, Leiva e Strakosha che ieri hanno dovuto lasciare Formello per mettersi in isolamento. A complicare ulteriormente le cose anche il blitz della Polizia giudiziaria che ha sequestrato i referti dei tamponi dopo il caos legato a due diversi esiti comunicati da altrettante strutture mediche.

Simone Inzaghi si affida dunque alla coppia Muriqi-Correa in attacco, con Caicedo che parte dalla panchina. Luis Alberto disponibile e subito titolare, al pari di Cataldi che agisce in cabina di regia. In difesa si rivede Radu, reinserito in lista nelle scorse ore. Tra i pali, ovviamente, scontata la presenza di Reina.

Pirlo conferma il tandem Morata-Ronaldo: lo spagnolo è in uno stato di grazia e toglierlo dall'undici titolare sarebbe un rischio troppo elevato che il tecnico bianconero non vuole correre. Kulusevski vince il ballottaggio con Chiesa (nemmeno in panchina per un problema alla coscia destra) per una maglia dal primo minuto, Bentancur la spunta su Arthur per affiancare Rabiot lì in mezzo.

Chiellini nuovamente k.o. e così tocca a Bonucci guidare la difesa per tagliare il traguardo delle 400 presenze da titolare con la Juventus.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Ronaldo.