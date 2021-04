Probabili formazioni Inter-Verona: Eriksen in pole su Sensi

L'Inter ospita il Verona dopo i due pareggi consecutivi con Napoli e Spezia: Eriksen in vantaggio su Sensi, davanti c'è la 'LuLa'.

A La Spezia è arrivato solo un pareggio, ma la sconfitta del Milan col Sassuolo ha comunque avvicinato l'Inter allo Scudetto: sono 8 i punti che mancano alla truppa di Antonio Conte per festeggiare il 19° titolo della storia, il primo dopo undici anni.

I primi tre punti mancanti all'appello potrebbero arrivare contro il Verona a San Siro: ai nerazzurri andrebbe benissimo il risultato ottenuto all'andata al 'Bentegodi', quando Lautaro e Skriniar firmarono il blitz (inutile la rete del momentaneo 1-1 di Ilic).

Conte dovrebbe affidarsi all'undici titolare tipo: l'unico vero ballottaggio riguarda Eriksen e Sensi, col danese in leggero vantaggio per agire da mezzala sinistra. Per il resto, tutto confermato: mediana completata da Barella e Brozovic, Hakimi e Perisic sulle fasce; davanti niente turnover e spazio per Lukaku e Lautaro, con Sanchez inizialmente in panchina.

Tutto immutato anche in difesa: Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta di Handanovic, chiamato a riscattarsi dopo i due pesanti errori che recentemente hanno complicato la vita all'Inter.

Juric senza lo squalificato Sturaro: Tameze-Ilic la coppia centrale della zona nevralgica, con Faraoni e Lazovic a correre sulle corsie esterne. Barak e Zaccagni rifinitori per la punta Lasagna. Dimarco in pole su Magnani per giocare tra i tre di difesa assieme a Dawidowicz e Ceccherini, tra i pali Silvestri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.