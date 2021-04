Inter-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita il Verona nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Verona

Inter-Verona Data: 25 aprile 2021

25 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

L'Inter di Antonio Conte vede avvicinarsi il traguardo dello Scudetto e ospita il Verona di Ivan Juric nella 33ª giornata di Serie A. I milanesi, a 6 giornate dalla fine del torneo, guidano la classifica dall'alto dei loro 76 punti, con un cammino di 23 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte e ben 10 lunghezze di vantaggio sul Milan, primo inseguitore.

Gli scaligeri, invece, si trovano al 10° posto con 41 punti, frutto di 11 successi, 8 pareggi e 13 sconfitte. e sono distanti un solo punto dalla 9ª posizione, occupata dalla Sampdoria. I gialloblù nei 29 precedenti in campionato disputati in casa dei nerazzurri non hanno mai vinto: il bilancio pende infatti totalmente dalla parte dei lombardi, che hanno ottenuto 18 vittorie e 11 pareggi.

Nelle ultime 10 partite disputate al Meazza, in particolare, si sono registrate 9 vittorie dell'Inter e soltanto un pareggio (2-2, il 9 novembre 2014). L'Inter arriva da 2 vittorie e 2 pareggi consecutivi, il più recente contro lo Spezia, nelle ultime 4 giornate di Serie A, mentre il Verona ha collezionato una vittoria e tre sconfitte consecutive.

Romelu Lukaku, autore finora di 21 goal, è il bomber dell'Inter, mentre Antonin Barak è il giocatore più prolifico del Verona con 7 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-VERONA

Inter-Verona si disputerà il pomeriggio di domenica 25 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 60ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La sfida Inter-Verona sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguirla in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Sarà possibile, mediante DAZN, vedere Inter-Verona in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare prima la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono il match troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Successivamente avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Solo due assenti per Conte, che avrà ancora ai box per infortunio Kolarov e Vidal. L'unico dubbio per il tecnico nerazzurro riguarda l'attacco, dove si rinnova il ballottaggio fra Alexis Sánchez e Lautaro Martínez per affiancare Lukaku. Stavolta è il cileno ad essere favorito sull'argentino. Per il resto formazione praticamente scolpita: Hakimi e Perisic saranno i due esterni, mentre in mezzo Brozovic agirà in cabina di regia e Barella ed Eriksen saranno le due mezzali. In difesa, davanti a capitan Handanovic, linea a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Juric non avrà a disposizione lo squalificato Sturaro e ben 5 infortunati: Miguel Veloso, Vieira, Benassi, Ceccherini e Kalinic. In porta ci sarà Silvestri, mentre Dawidowicz, Gunter (favorito su Magnani e Lovato) e Di Marco saranno i tre difensori. A centrocampo Faraoni e Lazovic presidieranno le due fasce, con Tameze e Ilic interni. In attacco Barak e Zaccagni agiranno sulla trequarti a supporto dell'unica punta Lasagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; R. Lukaku, A. Sánchez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.