Probabili formazioni Inter-Torino: Conte si aggrappa a Lukaku

L'Inter andrà di scena oggi contro il Torino per recuperare terreno in classifica: Conte potrebbe varare un po' di turnover, ma Lukaku c'è.

Ha perso troppo terreno in classifica l', che adesso, all'alba di un tour de force senza ulteriori pause delle nazionali, dovrà cominciare a dare risposte serie e definitive sul futuro della squadra in questa stagione.

Dopo le vittorie di e , Antonio Conte non può permettersi un risultato diverso dalla vittoria, altrimenti il treno Scudetto inizierà a viaggiare senza i nerazzurri a bordo. Il , dal canto suo, ha ritrovato un po' di smalto nelle ultime giornate e potrebbe dar fastidio all'Inter.

L’Inter ha vinto gli ultimi due confronti di contro il Torino e potrebbe registrare almeno tre successi di fila contro i granata nella competizione per la prima volta da settembre 2008.

Dal ritorno dei granata in Serie A nel 2012/13, il Torino ha perso solo tre delle otto trasferte in casa dell’Inter (2V, 3N): nel periodo, solo (una) e (due) hanno registrato meno sconfitte contro i nerazzurri a San Siro tra le squadre sempre presenti nel torneo.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

L’Inter ha vinto solo tre delle prime 10 gare stagionali in tutte le competizioni (5N, 2P): l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno ottenuto il successo solamente in tre delle prime 11 risale al 1983/84 con Luigi Radice in panchina.

Per quanto riguarda le formazioni della partita, Antonio Conte punterà tutto su Romelu Lukaku, che non conosce turnover. Accanto a lui potrebbe agire Sanchez, in ballottaggio comunque con Lautaro Martinez. Lunga fila di indisponibili: Brozovic, Kolarov, Padelli, Pinamonti, Sensi e Vecino.

In difesa Ranocchia e D'Ambrosio potrebbero spuntarla su Skriniar e De Vrij, in vista della partita contro il .

Giampaolo pronto a trasformare la sua squadra in un 3-5-2, quasi a specchio contro l'Inter. Tanti indisponibili anche qui tra problemi fisici e Covid: Baselli, Gojak, Vojvoda, Ujkani e Lukic.Rodriguez e Singo dovrebbero giocare a tutta fascia, con Verdi e Belotti in attacco.

Probabili formazioni Inter-Torino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.