Probabili formazioni Inter-Spezia: Brozovic recupera e gioca

I nerazzurri ospitano in casa i liguri. Conte rilancia Hakimi a destra. Nainggolan sta bene, ma non sarà a disposizione per scelta tecnica.

Obiettivo sorpasso. L' attende in casa lo con l'obbligo dei tre punti e con un occhio a Reggio Emilia, dove il sfida il complicato di De Zerbi. Obiettivo primo posto, obiettivo sesta vittoria in fila, per dimenticare le difficoltà in avvio e i dolori della .

Antonio Conte è chiamato a fare delle scelte, visto che la rosa è ampia e quasi al completo. Una di queste riguarda Radja Nainggolan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Ninja sta meglio a livello fisico, ma non è stato convocato per scelta tecnica: ha lasciato il ritiro in anticipo.

A centrocampo le buone notizie arrivano da Brozovic e Vidal, recuperati e in grado di giocare. Il croato sarà titolare in regia, mentre il cileno potrebbe partire dalla panchina. Barella e Gagliardini favoriti come mezzali.

Non si cambia in difesa: per la settima gara di fila davanti ad Handanovic ci sono Skriniar, De Vrij e Bastoni. In attacco scelte obbligate: Lukaku e Lautaro Martinez. Sanchez out, al pari di Pinamonti.

Lo Spezia di Vincenzo Italiano risponde con il solito 4-3-3, ma senza lo squalificato Chabot. Erlic affiancherà Terzi al centro, con Sala più di Ferrer a destra e l'altro Bastoni a sinistra. Deiola e Pobega con Ricci a centrocampo, Gyasi e Farias affiancano in attacco il bomber Nzola.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.