Probabili formazioni Inter-Real Madrid: Dzeko e Lautaro guidano i nerazzurri

La formazione di Simone Inzaghi debutta in Champions ospitando le 'Merengues': Bastoni c'è. Ancelotti si affida a Benzema con Hazard e Vinicius Jr.

In casa Inter riparte la missione Champions League. Dopo i sette punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato, per il club nerazzurro arriva il tanto atteso banco di prova in salsa europea, il primo in assoluto sotto la gestione targata Simone Inzaghi.

A San Siro non arriva un avversario qualunque. Sarà infatti il Real Madrid di Carlo Ancelotti a misurare il polso delle ambizioni continentali della truppa meneghina.

E' soltanto la prima gara del girone D, ma nell'economia di un girone che comprende anche la mina vagante Shakhtar Donetsk e la matricola Sheriff Tiraspol, il big match del Meazza ha già un peso specifico non indifferente.

L'Inter arriva all'appuntamento nelle migliori condizioni possibili e, soprattutto, in formazione tipo: Inzaghi non abbandona l'abito su misura del 3-5-2 recuperando Bastoni in difesa che andrà a completare il pacchetto con i soliti noti Skriniar e De Vrij a protezione di Handanovic.

A centrocampo regia affidata a Brozovic con Barella e Calhanoglu ai fianchi, mentre ad agire da 'quinti' ci saranno Darmian a destra e Perisic a sinistra. In attacco, ovviamente, largo al tandem Dzeko-Lautaro Martìnez. L'attaccante bosniaco, con 147 presenze, è il calciatore interista con più apparizioni nella massima rassegna continentale.

Non dovrebbero esserci grosse sorprese nemmeno sul fronte madridista: Ancelotti vara il 4-3-3 con Benzema in attacco sorretto da Hazard e da Vinicius Junior. A centrocampo non c'è Kroos, rimpiazzato da Valverde. Ci sono eccome, invece, sia Modric che Casemiro.

In difesa proverbiale linea a quattro con Carvajal e Alaba a presidiare le corsie, mentre in mezzo giocheranno Nacho e Militato. Tra i pali Courtois.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martìnez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius Junior.