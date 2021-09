La fase a gironi della Champions League si apre con un grande Inter-Real Madrid: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

INTER-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Real Madrid

Inter-Real Madrid Data: 15 settembre 2021

15 settembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

​Non poteva esserci un esordio più prestigioso per l'Inter nella fase a gironi della Champions League 2021/22: a San Siro arriva niente di meno che il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I nerazzurri si trovano ad affrontare un raggruppamento che per tre quarti è lo stesso rispetto a quello della scorsa stagione: l'unica novità è rappresentata dalla matricola Sheriff Tiraspol, considerato che sia i 'Blancos' e sia lo Shakhtar Donetsk avevano sfidato i campioni d'Italia.

L'Inter avrà l'opportunità di vendicare la doppia sconfitta maturata nella passata edizione: Handanovic e compagni battuti sia all'Estadio Alfredo Di Stefano (3-2) che al 'Meazza' (0-2), passi falsi che alla fine si sono rivelati decisivi per l'eliminazione.

Ci sarà da riscattare anche il 2-2 imposto in campionato dalla Sampdoria, capace di recuperare due volte lo svantaggio dopo i sigilli di Dimarco e Lautaro.

Sono 17 i precedenti tra Inter e Real Madrid: spagnoli in leggero vantaggio con otto affermazioni, contro le sette dei meneghini (l'ultima risale al 1998). Completano il quadro due pareggi: il segno 'X' manca addirittura dalla Coppa delle Coppe 1982/83.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Inter-Real Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-REAL MADRID

Inter-Real Madrid verrà disputata mercoledì 15 settembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Il match tra Inter e Real Madrid potrà essere seguito su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all'anno o 3,99€ al mese. La suddetta app potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Real Madrid sarà affidata a Sandro Piccinini, coadiuvato da Massimo Ambrosini in veste di commentatore tecnico.

Lo streaming di Inter-Real Madrid sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all'applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale: bisognerà accedere con le proprie credenziali prima di selezionare l'evento e avviare la visione della partita.

Non vi perderete alcun dettaglio della super sfida tra Inter e Real Madrid nemmeno qui sul nostro sito, attraverso la consueta diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, dall'annuncio delle due formazioni fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti del match.

Inter senza Sensi, in fortissimo dubbio Bastoni: al suo posto tra i tre di difesa dovrebbe rivedersi Dimarco. Prima da titolare per Dumfries a destra, 'posto fisso' per il resto della linea mediana. Conferma per la coppia Dzeko-Lautaro, Correa arma da sfruttare a gara in corso.

Più di qualche defezione per Ancelotti, privo di Alaba, Kroos e Ceballos, con Bale e Jovic acciaccati. Nel ruolo di terzino sinistro potrebbe essere confermato il 20enne Miguel Gutierrez, anche se Mendy e Marcelo scalpitano. Isco interno assieme a Modric, Benzema al centro dell'attacco con Asensio e Vinicius sugli esterni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti