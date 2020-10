Probabili formazioni Inter-Parma: Perisic in attacco con Lautaro

Inter e Parma si affrontano in uno dei tre anticipi del sesto turno di Serie A. Ranocchia verso una maglia da titolare in difesa.

e tornano a concentrarsi sul campionato, dopo i rispettivi impegni in e Coppa . I nerazzurri, che sono reduci dallo 0-0 esterno contro lo , affronteranno i ducali in uno dei tre anticipi del sesto tutto di , il tutto per una sfida che mette già in palio punti importanti.

Gli uomini di Antonio Conte sono infatti distanziati di tre lunghezze dal e potrebbero potenzialmente vivere una notte da capolista, mentre la squadra di Liverani è stata protagonista di un avvio di stagione non semplicissimo e cercherà quindi quel risultato pesante che possa permetterle di tornare a scalare la classifica.

Per l’occasione, l’Inter si schiererà con un 3-4-1-2 nel quale non dovrebbero mancare alcune novità importanti. Nel pacchetto di difesa davanti ad Handanovic, potrebbero trovare posto sia Ranocchia che Kolarov. Il primo agirebbe al centro della linea a tre, con De Vrij dirottato sul centrodestra, mentre il secondo giocherebbe ovviamente sul centrosinistra.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

A centrocampo, Hakimi e Darmian dovrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana, dove non ci saranno gli indisponibili Sensi e Vecino, Gagliardini si candida per una maglia da titolare al fianco di Barella. In attacco, viste le assenze di Sanchez e Lukaku, potrebbe essere avanzato Perisic nel ruolo di punta con Lautaro Martinez. Alle spalle dei due agirà Eriksen a supporto.

Fabio Liverani non potrà contare su elementi importanti come Bruno Alves, Laurini, Inglese e Scozzarella. Nel suo 4-3-1-2, la linea difensiva davanti a Sepe, dovrebbe quindi prevedere Iacoponi, il rientrante Osorio, Gagliolo e Giuseppe Pezzella.

A centrocampo possibile esordio da titolare per Cyprien, che andrebbe a sistemarsi da vertice basso di un rombo che dovrebbe prevedere Grassi e Kurtic in mediana, con Kucka avanzato di qualche metro in veste di trequartista. In avanti, spazio alla coppia Cornelius-Gervinho, ma c’è anche Karamoh che scalpita.

Le probabili formazioni di Inter-Parma:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro Martinez, Perisic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.