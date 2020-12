Probabili formazioni Inter-Bologna: Sanchez in coppia con Lukaku

L’Inter ospita il Bologna nel decimo turno di campionato. Sanchez sarà il partner d’attacco di Lukaku, dubbio modulo per i felsinei.

Sarà una sfida che metterà di fronte due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma, quella che questa sera vedrà opposte a San Siro l’ ed il .

I meneghini arrivano al match dopo essersi imposti con un netto 3-0 sul campo del in campionato e dopo aver battuto 3-2 in il Monchengladbach in . I felsinei sono invece reduci da due successi consecutivi, quelli contro e , che hanno consentito loro di fare un balzo importante in classifica.

Antonio Conte si affiderà ad un 3-5-2 abbastanza scolpito che dovrebbe riservare i ballottaggi più importanti in difesa e sulle fasce. Skriniar e De Vrij sono in vantaggio su D’Ambrosio e Ranocchia e dovrebbero quindi andare a completare il pacchetto di retroguardia davanti ad Handanovic con Bastoni.

A centrocampo, Hakimi (avanti rispetto a Darmian) e Perisic (in vantaggio su Young) si andranno a sistemare sugli out di destra e sinistra, mentre in mediana, considerando ancora anche le indisponibilità di Nainggolan e Vecino, saranno Vidal e Gagliardini ad agire ai fianchi di Brozovic,

In attacco, il tecnico nerazzurro potrebbe concedere del riposo a Lautaro Martinez e quindi sarà Alexis Sanchez il partner di Lukaku.

Dubbio modulo sul fronte Bologna. Sinisa Mihajlovic potrebbe infatti disegnare la sua squadra con un 4-2-3-1, ma resta viva anche l’opzione 3-4-1-2.

Nel primo caso, sarebbero De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey a completare la linea difensiva davanti a Skorupski, con Schouten e Svanberg a comporre il duo di mediana. Nel reparto avanzato, a supporto dell’unica punta Palacio, ci sarebbero Sansone, Soriano e Barrow.

Nel secondo caso invece, con una difesa a tre ci sarebbe spazio per Medel, mentre Sansone potrebbe andare in panchina con Soriano che agirebbe da trequartista dietro le due punte.

Probabili formazioni Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.