Probabili formazioni Genoa-Roma: dubbio Mirante per Fonseca

Roma di scena sul campo del Genoa: Mirante potrebbe restare fuori, pronto Pau Lopez. Mayoral sostituto di Dzeko. Scamacca confermato da Maran.

Il brillante 5-0 del giovedì d' con cui è stato regolato il Cluj ha certificato l'ottimo periodo di forma della : i giallorossi sarebbero ancora imbattuti in stagione, se solo non ci fosse stato l'errore in lista di Diawara che ha decretato la sconfitta a tavolino all'esordio in campionato contro il .

Sulla strada dei giallorossi c'è il , reduce dalla sconfitta maturata nel recupero della terza giornata contro il : piccolo passo indietro per i rossoblù che finora hanno vinto una sola partita in campionato (la prima contro il neopromosso ).

Rossoblù con una defezione importante in difesa: non ci sarà Zapata, risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore. Pronti Bani e Goldaniga, con Biraschi e Criscito nel ruolo di terzini. In mediana confermato il giovane Rovella, affiancato dagli esperti Badelj e Behrami. Pandev e Pjaca trequartisti a supporto di Scamacca, autore di quattro reti nelle ultime tre gare tra e Coppa .

Fonseca con un dubbio che si trascinerà fino a poco prima del calcio d'inizio: Mirante non è nelle condizioni migliori e, qualora non dovesse farcela, toccherebbe a Pau Lopez giocare tra i pali della porta.

Panchina in vista per Kumbulla, Karsdorp dovrebbe spuntarla su Bruno Peres sulla fascia destra. In attacco spicca l'assenza di Dzeko, anch'egli fermato dal Coronavirus: sarà sostituito nuovamente da Borja Mayoral, 'on fire' dopo la doppietta siglata giovedì sera.

Virus che ha colpito anche il quarto portiere Boer, fuori dalla rosa a disposizione di Fonseca così come Milanese: il centrocampista - che giovedì ha esordito in Europa League - ha abbandonato il ritiro in osservanza del protocollo per aver dormito nella stessa stanza del compagno risultato positivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-ROMA

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Bani, Goldaniga, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Pjaca; Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.