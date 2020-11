Probabili formazioni Genoa-Parma: Liverani si affida a Inglese

Conferme per Maran che si affida ancora ai goal di Scamacca, mentre il Parma riparte dal 4-3-1-2. Possibile chance per Busi a destra.

Punti salvezza preziosissimi in palio al Marassi, nel match che chiude la nona giornata: il ospita il , è penultima contro quartultima.

La squadra di Maran viene dall'entusiasmo post vittoria nel derby di Coppa grazie alla doppietta di Scamacca, dopo la tesissima sconfitta contro l' di domenica scorsa. Il Parma in non vince dalla terza giornata e cerca riscatto.

La squadra di Liverani proverà a invertire il trend facendo affidamento su Inglese e Gervinho come coppia d'attacco, con Kucka a supporto, nel 4-3-1-2 voluto dal presidente Krause.

Hernani in vantaggio per completare il trio con Grassi e Kurtic. Possibile novità a destra in difesa, con Busi a destra favorito su Iacoponi. Osorio affiianca Bruno Alves mentre Gagliolo agirà a sinistra.

Il Genoa ripartirà dal 3-5-2, senza troppe sorprese attese, anche se va sostituito Perin tra i pali, squalificato e infortunato. Davanti a lui difesa a tre con Goldaniga e Masiello con Zapata al centro.

A centrocapo trio scolpito coon Rovella e Lerager ai lati di Badelj, più Ghiglione e Luca Pellegrini esterni. Pandev in attacco è favorito su Zajc per supportare Scamacca.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-PARMA

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca.