Probabili formazioni Cagliari-Sampdoria: Ranieri rilancia Candreva

Di Francesco ritrova la Sampdoria, dove ha deluso un anno fa ed è stato rimpiazzato da Ranieri. Ounas verso una maglia da titolare, out Keita.

- apre il sabato di , tra sogni d'Europa e grandi ex che si ritrovano. Claudio Ranieri torna a Cagliari, dove tutto ha avuto inizio tra il 1988 e il 1991. Da avversario trova Eusebio Di Francesco, l'uomo che è stato chiamato a sostituire un anno fa sulla panchina della Sampdoria.

Oggi l'ex tecnico di e è saldamente legato al Cagliari, mentre Ranieri sogna con la Samp. Viene da un pareggio nel derby, mentre i sardi sono reduci dalla sconfitta sul campo del . In precedenza erano arrivate due vittorie.

Di Francesco riproporrà il 4-2-3-1 con un paio di dubbi ancora da sciogliere. Ounas avrà spazio dal primo minuto, come confermato da Di Francesco: potrebbe essere sacrificato Sottil, con Nandez che si può spostare a sinistra. Occhio però alla possibilità di rivedere l'uruguagio a centrocampo. Conferma per la difesa, con Zappa a destra. Fuori Faragò.

La Sampdoria ritrova Candreva, che rimane in ballottaggio con Damsgaard, ma parte avanti. Intoccabili Thorsby, Ekdal e Jankto, così come la coppia in attacco composta da Ramirez e Quagliarella. Out Gabbiadini e Keita. In difesa Tonelli favorito su Colley, nonostante qualche acciacco in settimana lo abbia rallentato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-SAMPDORIA

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone.