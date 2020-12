Probabili formazioni Bologna-Atalanta: Gasperini sceglie Ilicic

L'Atalanta prova l'aggancio alla Juventus dopo la sconfitta contro la Fiorentina: nel Bologna spazio per Medel e Vignato, in campo Schouten.

Con una gara ancora da recuperare e la sconfitta della contro la , con Madama che ha ora anche tre punti in meno in classifica dopo il ricorso del accettato dal CONI, l' prova a chiudere il 2020 agganciando i bianconeri in classifica. Atalanta di scena a casa del , con gli emiliani nella zona calda della classifica, pronti a salutare l'anno in positivo per guardare con positività al 2021

Mihajlovic propone Da Costa in porta, difeso da Tomiyasu, Danilo, Medel e dal rientrante Dijks, impiegato nell'ultima mezz'ora in quel di . Al centro ci saranno Schouten e Dominguez, mentre Palacio sarà come al solito la prima punta, supportata da Soriano, Barrow e Vignato.

Nell'Atalanta dentro Ilicic al fianco di Zapata, Pessina alle loro spalle. Gomez non convocato, interni De Roon e Freuler. Sulle fasce di centrocampo giocheranno Gosens ed Hateboer, mentra Gollini difenderà la porta. Retroguardia composta da Toloi, Romero e Djimsiti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.