Bologna-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita l'Atalanta nella 14ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita in casa l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 14ª giornata infrasettimanale di . I felsinei si presentano all'ultima sfida del 2020 con un 14° posto in classifica, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, i bergamaschi sono invece settimi a quota 21, con un cammino di 6 successi, 3 pareggi e 3 k.o. e hanno da recuperare la sfida contro l' .

Nei 49 precedenti casalinghi in Serie A fra le due formazioni, i rossoblù conducono nelle statistiche con 30 vittorie, 11 pareggi e 8 affermazioni atalantine. Nell'ultimo decennio le due squadre si sono rivelate allergiche al pareggio: in 8 confronti in casa del Bologna, infatti, si sono registrati 4 successi per parte.

I rossoblù hanno collezionato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, i nerazzurri vengono invece da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 partite nel torneo.

Roberto Soriano è il miglior marcatore del Bologna in Serie A con 6 reti all'attivo, Luis Muriel è il giocatore più prolifico fra i lombardi con 5 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-ATALANTA

Bologna-Atalanta si disputerà la sera di mercoledì 23 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 99ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La gara Bologna-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi lo preferisse, attraverso Sky Go, potrà seguire Bologna-Atalanta anche in diretta , sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Mihajlovic dovrebbe riproporre il grosso della formazione che ha pareggiato in trasferta contro il , considerati i tanti infortuni in rosa, che privano la squadra di ben 8 elementi. Tutto confermato dunque in attacco, con Palacio centravanti e alle sue spalle un terzetto di trequartisti composto da Vignato, Soriano e Barrow. In mediana Schouter potrebbe rilevare Nico Domínguez, al suo fianco è vivo il ballottaggio fra Svanberg (favorito) e Poli. Sarà invariata anche la difesa, con Medel utilizzato da difensore centrale accanto a Danilo e De Silvestri e Tomiyasu terzini. Viste le indisponibilità di Skorupski e Ravaglia, sarà infine ancora Da Costa a difendere la porta rossoblù.

Possibile turnover offensivo per Gasperini, che dovrebbe nuovamente escludere il 'Papu' Gomez, ormai in odor di addio, dai convocati. Nel ruolo di centravanti Muriel potrebbe dunque rilevare Zapata, così come Ilicic e Aleksei Miranchuk potrebbero avere una chances sulla trequarti al posto di Pessina e Malinovskyi. A centrocampo sulle due fasce agiranno Hateboer e Gosens, con il tandem De Roon-Freuler in mezzo. Dietro, con Gollini fra i pali, la linea difensiva sarà composta da Toloi, Romero e Djimsiti. Indisponibili Caldara, Pasalic e Ruggeri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Al. Miranchuk; Muriel.