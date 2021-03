Probabili formazioni Benevento-Fiorentina: riecco Ribéry

Vietato sbagliare per Benevento-Fiorentina, appena sopra la zona calda della classifica: Gaich confermato, i viola ritrovano Ribéry.

Vietato sbagliare. Benevento-Fiorentina ad alto rischio, vista una classifica che non consente nè alle Streghe nè tantomeno ai viola di commettere ulteriori passi falsi nell'anticipo del sabato previsto alle ore 18.

Sanniti e gigliati stazionano appena sopra la zona calda della classifica, con 26 punti che valgono un +6 per nulla rassicurante sul Torino terzultimo (e con due gare in meno).

All'andata il 'Franchi' riaccolse Cesare Prandelli in panchina, ma il ritorno del tecnico bresciano al timone della Fiorentina si rivelò amaro: 1-0 per il Benevento, grazie al timbro di Improta.

Nei giallorossi Lapadula partirà dalla panchina, visto il debutto con goal del 'Tanque' Gaich a La Spezia sabato scorso che vale all'argentino la conferma. Schiattarella ritrova posto in regia dopo l'esclusione per motivi disciplinari in tandem con Roberto Insigne (che resterà fuori dai titolari per scelta tecnica), Ionita e Caprari saranno i trequartisti, Viola mezzala. Improta e Barba terzini, Tuia accanto a Glik nel cuore della difesa.

Nella Viola torna Franck Ribéry, ristabilitosi dall'infortunio al pari di Bonaventura: niente da fare per Amrabat, c'è Castrovilli mezzala. Venuti a destra più di Malcuit, Martinez Quarta conserva una maglia in retroguardia.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich.