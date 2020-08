Probabili formazioni Barcellona-Napoli: Insigne titolare al Camp Nou

Gattuso recupera Insigne e lo lancia titolare contro il Barcellona. I catalani con Messi, Suarez e Griezmann in attacco.

Giornata che potrebbe essere storica per il e per Rino Gattuso. La squadra partenopea questa sera disputerà l'ottavo di finale di ritorno contro il , in , dopo che l'andata in Campania era finita 1-1, con le reti di Mertens e Griezmann.

Una situazione di punteggio niente affatto negativa per il Napoli, che dalla sua parte, per passare il turno, ha a disposizione anche tutti i pareggi superiori all'uno a uno. Sarà fondamentale segnare però, perché senza goal, con un pareggio 0-0 o con una sconfitta il Napoli sarebbe ovviamente eliminato.

Pochi dubbi di formazione per Gattuso, che incrocia le dita fino all'ultimo per poter contare su un Lorenzo Insigne quasi al 100% della forma. Convocato, il capitano del Napoli si candida per la maglia da titolare, ma in conferenza stampa ieri l'ex allenatore del Milan ha predicato calma.

Altre squadre

"Insigne oggi si è allenato al 100% con la squadra, che è al 100% lo voglio sentire dalla sua bocca: se non è al 100% non scenderà in campo".

In caso contrario, ci sarà Elmas adattato alto a sinistra nel tridente nella formazione del Napoli. Zero dubbi per tutti gli altri ruoli, al netto di sorprese da parte di Gattuso. Mertens e Callejon completeranno il tridente.

A centrocampo Demme ancora a dirigere l'orchestra, con Fabian Ruiz e Zielinski a spalleggiarlo. In difesa Manolas ritrova il Barcellona dopo quel famoso goal con la maglia della , poi ci sono Koulibaly, Mario Rui e Di Lorenzo. In porta Ospina.

Qualche riflessione in più, invece, per Quique Setién, che pensa ancora alla possibilità della difesa a tre, ma che alla fine dovrebbe optare per il classico modulo del Barcellona. Messi, Suare e Griezmann in attacco, e questa è una certezza.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo non ci sono gli squalificati Busquets e Vidal, toccherà quindi a De Jong giocare in cabina di regia. Ballottaggio tra Sergi Roberto e Puig per un posto a centrocampo. In difesa Semedo e Alba saranno le frecce sulle fasce, con il recuperato Lenglet ad affiancare Piqué.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.