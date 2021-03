Probabili formazioni Atalanta-Spezia: Ilicic dal 1'

Tra i due anticipi del 27esimo turno anche il match tra Atalanta e Spezia: in campo Ilicic e Muriel, dall'altra parte c'è Verde.

Contro l'Inter è arrivata una sconfitta, nonostante le tante occasioni create. Ora l'Atalanta proverà a conquistare nuovamente i tre punti per rimanere ancorata alla zona Champions e arrivare al ritorno degli ottavi con maggiore consapevolezza. A Bergamo c'è lo Spezia, affamato di punti salvezza.

Lo Spezia ha ottenuto il suo primo pareggio a reti inviolate in Serie A nella gara d’andata contro l’Atalanta. L’Atalanta non ha segnato nella gara d’andata contro lo Spezia: potrebbe rimanere a secco di reti in entrambe le sfide stagionali contro una squadra neopromossa per la prima volta dal 2013/14 (due sconfitte per 0-2 contro il Sassuolo).

La Dea però ha segnato almeno tre goal in tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, già una serie record di questo tipo per i bergamaschi.

In vista della Champions League, Gasperini conferma i titolarissimi, apportando comunque qualche modifica per provare a compiere l'impresa in casa di un Real Madrid riuscito ad espugnare lo stadio atalantino nella gara d'andata. 1-0 e tante speranze.

In attacco Ilicic e Pessina con Muriel, partiranno dalla panchina sia Zapata (non al 100% ma recuperato) che Malinovskyi. Centrocampo praticamente sempre uguale, con Maehle e Gosens esterni. In difesa il solito trio composto da Toloi, Romero e Djimsiti. Sportiello la spunta ancora su Gollini.

Italiano sceglie il consueto 4-3-3 in cui Agudelo scalza Nzola e sarà la prima punta, anche Galabinov partirà dalla panchina. In attacco sulle fasce Gyasi e Verde, mentre insieme a Ricci ed Estevez giocherà Maggiore. Retroguardia composta da Vignali, Ismajili, Erlic e Marchizza, quest'ultimo in ballottaggio con Simone Bastoni. Tra i pali Zoet, vista la positività al Covid di Provedel.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi.