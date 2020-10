Probabili formazioni Atalanta-Ajax: Muriel torna titolare

L'Atalanta ospita l'Ajax nel secondo turno del girone di Champions: Muriel affiancherà Zapata in attacco, Gomez a supporto. Panchina per Ilicic.

Gettarsi alle spalle tutta l'amarezza per le due sconfitte consecutive arrivate in campionato: è questo l'obiettivo dell' che stasera sfiderà l' nel match valido per la seconda giornata dei gironi di , prima volta in assoluto per il 'Gewiss Stadium' in Europa.

Due squadre con analogie e differenze, due modelli da prendere come riferimento: fantasia e attacco al potere negli stili di gioco di Gasperini e Ten Hag, artefici di due delle favole più belle che hanno sfiorato il colpo grosso nei rispettivi percorsi continentali.

'Dea' in campo con l'abito migliore possibile: spazio dal primo minuto a Muriel, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro la , che affiancherà Zapata formando un tandem offensivo tutto colombiano. A supporto, ovviamente, la preziosa tecnica del 'Papu' Gomez. Ilicic partirà dalla panchina: lo sloveno deve ancora riacquistare la forma di un tempo, andata persa con il lungo periodo di inattività.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Gasperini non potrà contare sull'infortunato De Roon, vittima di una lesione di primo grado all'adduttore che lo terrà lontano dai campi per 3-4 settimane: in mezzo al campo giocheranno Freuler e Pasalic, con Hateboer e Gosens ad agire da esterni a tutta fascia. In difesa si va verso l'esclusione di Palomino: al suo posto Romero.

Ajax reduce dall'incredibile successo esterno (0-13!) contro il Venlo in Eredivisie: mattatore con una cinquina è stato Traoré, che a Bergamo sarà impiegato da punta di riferimento nel tridente completato da Neres e Tadic. Klaassen in cabina di regia, occhio sull'out di sinistra alle sgroppate di Tagliafico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-AJAX

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, Traoré, Tadic.