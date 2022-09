Esordio in Serie C per le due squadre, pronte a una nuova stagione. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PRO VERCELLI-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: Pro Vercelli-Padova

• Data: sabato 3 settembre 2022

• Orario: 17:30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports Tutto pronto per una nuova emozionante stagione di Serie C. Pro Vercelli e Padova si affrontano nella gara inaugurale, con l'ambizione di partire con il piede giusto e vivere un'annata da protagoniste. I veneti si presentano volenterosi di riscattare la delusione della finale playoff persa contro il Palermo nella stagione passata. L'ultimo precedente tra le due squadre risale proprio ai tempi in cui entrambe erano in Serie B e se l'è aggiudicato la Pro Vercelli con un goal di Erpen. In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. ORARIO PRO VERCELLI-PADOVA L'incontro si disputerà alle ore 17:30 di sabato 3 settembre presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. DOVE VEDERE PRO VERCELLI-PADOVA IN TV Sarà Eleven Sports a trasmettere la partita attraverso l'app disponibile su smart tv, scaricabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick: per accedere al contenuto bisognerà sottoscrivere un abbonamento mensile o stagionale PRO VERCELLI-PADOVA IN DIRETTA STREAMING L'app di Eleven Sports è fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre il sito ufficiale è raggiungibile direttamente dal browser. Qui sarà possibile seguire l'incontro in streaming. PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-PADOVA PRO VERCELLI 3-4-3: Valentini; Masi, Cristini, Iotti; Saco, Corradini, Renault, Della Morte; Della Morte, Comi Vergara. PADOVA (3-4-1-2): Donnarumma; Germano, Ilie, Gasbarro; Vasic, Dezi, Franchini, Curcio; Gagliano; Ceravolo, Russini. Scelti da Goal Probabili formazioni 5ª giornata: gioca Lozano

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Da Winks a Hrustic: guida ai volti nuovi della Serie A