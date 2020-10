Pro Vercelli-Juventus U23, Comi segna ed esulta 'alla Ferrante'

Gianmario Comi, tifoso del Torino e figlio di Antonio, ha segnato alla Juventus U23, emulando le famose corna di Ferrante.

La Under 23 ha perso la prima partita del campionato, cedendo il passo alla capolista Pro Vercelli. Protagonista della gara: Gianmario Comi, che con il suo goal ha timbrato la vittoria per 1-0.

Gianmario Comi è figlio di Antonio, ex calciatore del che lavora tutt'oggi in granata. E' tifoso della squadra di Cairo e, segnando il goal contro la Juventus Under 23, ha voluto sfoggiare un'esultanza storica: quella di Marco Ferrante, che mimava le corna del toro.

Un'esultanza che poi nel tempo fece anche discutere, fatta da Maresca con la Juventus, proprio contro il Torino. Ma Gianmario Comi si è voluto prendere la sua personale rivincita dopo quell'esultanza, rifilandola alla formazione Under 23 della .