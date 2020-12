Prince Boateng sogna Messi al Napoli: "Sarebbe incredibile, per onorare la 10 di Maradona"

L'attaccante del Monza spera in uno scenario di mercato clamoroso: "Sarebbe come un film, dovrebbe andare ad allenarsi in elicottero".

Il futuro di Lionel Messi è ancora incerto: il numero 10 del ha il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo sembra sempre più lontano. Tanto che Kevin-Prince Boateng lo sogna al .

Il desiderio dell'attaccante del Monza sarebbe quello di vedere l'argentino raccogliere l'eredità di Maradona, non soltanto nell'Albiceleste, ma anche nella squadra di club in cui Diego ha lasciato maggiormente il segno. Lo ha raccontato a 'ESPN'.

“Messi sta andando in scadenza di contratto con il Barcellona, ma sarebbe incredibile se chiamasse il Napoli e dicesse ‘Sto arrivando. Non stanno più assegnando la maglia numero 10, ma ma mi piacerebbe onorare la 10 di Diego giocando uno o due anni a Napoli, senza pensare a soldi o qualcos’altro, ma solo il cuore'”.

Uno scenario che Boateng definisce come un messaggio incredibile per tutto il mondo del calcio, oltre che per la città di Napoli. Tanto che Messi non potrebbe nemmeno camminare per strada...