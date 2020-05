15 anni fa è iniziata la leggenda: 1 maggio 2005, primo goal di Messi col Barcellona

Nel match di Liga tra Barcellona e Albacete, andato in scena il primo maggio 2015, Messi segnò la prima delle sue 627 reti blaugrane.

1, 2, 10, 100, 200, 627. Una storia incredibile quella di Leo Messi, senza dubbio uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio. Si discuterà per decenni se l'argentino sia stato il più grande di sempre, ma intanto è sicuramente, piaccia o no, tra i dieci fuoriclasse top degli ultimi cento anni. A propsosito di anni, quindici fa nasceva la sua leggenda.

Era il primo maggio 2005, infatti, quando Leo Messi mise a segno la prima delle sue 627 (!) reti con la maglia del . I blaugrana, ben lontani dall'essere la potenza atomica europea attuale, ma comunque tra le squadre più importanti del continente, affrontavano l'Albacete, in una delle ultime gare di campionato.

E' il minuto 86, Frank Rijkaard sostituiva l'ammonito Eto'o per il giovanissimo 17enne Lionel Messi, di cui si diceva un gran bene. Ha già giocato alcuni spezzoni con il Barcellona, sogna di essere il nuovo idolo del Camp Nou, impianto che ha in Ronaldinho il più tecnico e decisivo giocatore al mondo.

Il Barcellona è in vantaggio 1-0, proprio grazie alla rete di Eto'o: il camerunense lascia il campo. Dentro, insieme ad Iniesta, Giuly, Deco e sua maestà Ronaldinho, c'è ora anche Messi. E saranno proprio i due sudamericani a costruire la rete del raddoppio, la prima di uno spropositato numero segnato dalla Pulce.

Pallonetto di Ronaldinho a servire il giovane compagno, pallonetto di Messi a superare Valbuena: quasi da non voler essere da meno. Entusiasmo incontrollato per l'argentino, che esulta con i capelli sul volto, sale sulle spalle di Dinho e si prende l'incredibile ovazione del Camp Nou.

Il 2004/2005 si concluderà con quell'unica rete, segnata in nove presenze totali nelle varie competizioni. Saranno otto la stagione successiva, dunque più del doppio nel terzo anno con la maglia della prima squadra.

Bisognerà aspettare il 2008/2009 per la consacrazione dell'argentino come marcatore incredibile: non un killer con il numero nove sulle spalle, ma un marziano capace di segnare in maniera più tecnica, ma da ogni posizione. Indossando la dieci degli Dei.

Dalle 38 reti del 2008/2009, Messi non ha mai fatto così male: eh già, quando si parla di lui, trentotto reti sembrano veramente poche, dilazionate in tutto l'arco della stagione spagnola ed europea. Si è spinto fino a 50, 60 ed addiruttura 73 marcature in una sola annata. 15 anni dopo è ancora lì, sempre sulla cresta dell'onda, con una barba e 626 reti in più.