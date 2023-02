Primo goal di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr: rigore al 93' per il 2-2 finale

Primo goal ufficiale per Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr nel 2-2 contro l'Al-Fateh: un rigore utile ad evitare la sconfitta nel recupero.

Il terzo tentativo è quello buono per Cristiano Ronaldo, fresco di prima gioia personale in match ufficiali da quando veste la maglia dell'Al-Nassr, club saudita che lo ha accolto dopo il non poco tormentato divorzio col Manchester United.

Il portoghese è risultato decisivo col rigore trasformato al 93' dell'impegno casalingo contro l'Al-Fateh nel massimo campionato saudita: una trasformazione centrale a spiazzare il portiere, con pallone raccolto per velocizzare la ripresa del gioco e tentare la clamorosa rimonta.

Si tratta della rete numero 499 nei vari campionati nazionali per Cristiano Ronaldo, così suddivise: 311 in Liga, 103 in Premier League, 81 in Serie A, 3 in Primeira Liga e una nella Pro League saudita per l'appunto.

La prossima, dunque, rappresenterà un traguardo a 'cifra tonda' all'interno di una carriera che sembra aver ancora qualcosa da dare, seppur in un contesto meno competitivo rispetto al calcio europeo che resta in primissima fascia in un'immaginaria classifica dei movimenti internazionali.

Goal arrivato dopo la doppietta realizzata nell'amichevole di due settimane fa tra il PSG dell'eterno rivale Messi e una selezione di stelle militanti nell'Al-Nassr e l'Al-Hilal - due delle squadre più in vista in Arabia Saudita - terminata 5-4 in favore dei parigini.

Per Cristiano Ronaldo una magra consolazione che ha, quantomeno, evitato l'inasprimento delle critiche per una prestazione tutto sommato rivedibile: sul risultato di 0-1, è clamoroso l'errore a porta vuota nel tap-in successivo ad una grande parata del portiere avversario su un diagonale di Talisca.

L'Al-Nassr resta comunque al comando del campionato a quota 34 punti, gli stessi dell'Al-Shabab che ha disputato una partita in più rispetto a Ronaldo e compagni.