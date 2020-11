Primi goal con la Nazionale: la rivincita del 'bistrattato' Grifo

Doppietta in Italia-Estonia per Vincenzo Grifo che si è preso una bella rivincita su chi non lo considerava degno di indossare la maglia azzurra.

Vincenzo Grifo è stato il protagonista assoluto dell'amichevole tra Italia ed Estonia. Nel poker degli Azzurri c'è infatti per ben due volte la sua firma. Con il punteggio che poi è stato arrotondato da Bernardeschi e Orsolini.

Il calciatore del ha brillato a Firenze soprattutto con il primo goal della serata: stop di Lasagna dai 25 metri e tiro dalla distanza di Vincenzo Grifo, una parabola imprendibile per il portiere estone.

Il secondo goal, nella ripresa, su calcio di rigore, preso con grande personalità, con la personalità di chi oggi ha deciso di prendersi la Nazionale Italiana sulle spalle.

Eppure Vincenzo Grifo in non si è mai visto. Nato e cresciuto in , non ha mai giocato in Italia, componendo la sua vita e la sua carriera interamente in Germania, tra le maglie di , Dinamo Dresda, FSV Francoforte, M'Gladbach e Friburgo, dove gioca attualmente.

E' anche il primo calciatore della storia a trovare la via del goal con la Nazionale senza aver militato nemmeno per una società italiana, aspetto quest'ultimo che rischiava di precludergli le chance azzurre che con Roberto Mancini in panchina sono comunque arrivate.

Come mi fa notare @RichiCorel, Vincenzo #Grifo è anche il PRIMO giocatore della storia a segnare un gol con l'Italia senz'aver mai giocato per un club italiano (inoltre Marco Verratti ha segnato tre gol senz'aver mai giocato un minuto in serie A) #ItaliaEstonia — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 11, 2020

In questi due anni il commissario tecnico ha sempre creduto in lui, portandolo spesso e volentieri in Nazionale. Lui, nel mentre, ha continuato a brillare nel Friburgo rispondendo con i fatti a chi non lo riteneva adatto a brillare in un contesto diverso rispetto alla .

Con Vincenzo Grifo, tra l'altro, salgono a 27 i marcatori dell'Italia sotto la gestione Mancini: solo due tecnici ne contano di più nella storia della Nazionale: Vittorio Pozzo (53) e Cesare Prandelli (29).