Primavera, l'Empoli è campione d'Italia: piegata l'Atalanta 5-3 in finale

I toscani trascinati da Ekong e Baldanzi (doppietta) arrivano al trionfo: ko i campioni in carica delle ultime due edizioni.

L'Empoli è campione d'Italia Primavera per il 2021. Dopo 22 anni, dal 1999, i toscani tornano a trionfare nella più importante categoria giovanile. È il secondo titolo per gli azzurri. Battuta in finale l'Atalanta, dominatrice degli ultimi campionati, arresasi soltanto all'ultimo atto: 3-5 al terminie di una finale folle.

Anche senza il proprio tecnico Buscé (in tribuna per squalifica), il forcing dell’Empoli nella prima mezz’ora mette in grande difficoltà l’Atalanta in difesa, spesso in difficoltà nelle uscite e nella gestione di Ekong, vero pericolo. Proprio da un suo spunto nasce la punizione dal limite che poi Asllani ribadisce in porta con una soluzione di potenza.

Avvio di primo tempo da dimenticare per i nerazzurri, raramente pericolosi e anche senza più Ghislandi, fuori per infortunio dopo soli 14 minuti. Dopo lo svantaggio, i nerazzurri riescono a trovare spazi e distanze: Sidibe conclude un’azione al limite con un piatto rasoterra che pareggia i conti.

L’Empoli non ci sta e con un’azione personale di Baldanzi si riporta in vantaggio ancora prima del duplice fischio. Non paghi i toscani arrivano anche il terzo goal, a firma Ekong con una progressione che brucia la difesa bergamasca.

Cambio di modulo all’intervallo per Brambilla, che passa a quattro in difesa e ritrova verve offensiva mettendo in difficoltà i toscani. Italeng trova il 2-3 che riapre i giochi, ma il solito Ekong ripristina i due goal di distanza soltanto un paio di minuti dopo.

A venti dal termine, si scaldano anche gli animi: rosso per De Nipoti e anche per Pezzola, che ha spinto per terra proprio l’atalantino, appena espulso per una sbracciata sul numero 6 empolese. Scalvini si vede sventolare il terzo rosso per fermare Baldanzi lanciato a rete. Anche in nove, Cortinovis prova a guidare la carica sengando anche un rigore, ma non basta: Baldanzi la chiude nel finale. 3-5. Per l'Atalanta le speranze terminano. L'Empoli è campione. 22 anni dopo.

IL TABELLINO

ATALANTA-EMPOLI 3-5

MARCATORI: 28' Asllani, 36' Sidibe, 41' Baldanzi, 45+1' Ekong, 53' Italeng, 55' Ekong, 90' rig. Cortinovis, 90+1' Baldanzi

ATALANTA (3-4-2-1): Dajcar; Ceresoli (46' Olivieri), Berto (46' Cittadini), Scalvini; Ghislandi (14' Grassi) (77' Mediero), Gyabuaa, Sidibe, Renault; Ghisleni (67' De Nipoti), Cortinovis; Italeng.

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Donari, Siniega, Pezzola, Rizza; Fazzini (90+2' Sidibe), Asllanii, Belardinelli; Baldanzi (90+2' Bozhanaj); Lipari (65' Martini), Ekong (75' Degl'innocenti).

Ammoniti: Ekong

Espulsi: 71' De Nipoti, 71' Pezzola, 84' Scalvini