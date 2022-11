La prima volta di Torregrossa col Venezuela: esordio con goal contro Panama

L'attaccante del Pisa ha esordito con il Venezuela nell'amichevole contro Panama: subentrato nell'intervallo, ha siglato il definitivo 2-2 al 93'.

Il sogno ad occhi aperti di Ernesto Torregrossa può finalmente avere inizio: convocato per la prima volta dal c.t. della Venezuela, José Pekerman, per le sue origini venezuelane (il padre Lirio è nato e cresciuto a Calabozo), ci ha impiegato pochissimo a lasciare il segno all'interno della sua nuova realtà.

Primer gol de Ernesto Torregrossa con la #Vinotinto 🇻🇪



Además de marcarlo usando la #18 y con pierna izquierda (trae lindos recuerdos).



Gran acción individual de Savarino, que necesita acciones así en la selección.pic.twitter.com/bWXCImqiBS — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) November 15, 2022

A Dubai si è giocata l'amichevole tra la 'Vinotinto' e Panama, terminata sul punteggio di 2-2: sotto di due reti, i sudamericani hanno accorciato le distanze all'83' grazie al rigore trasformato da Salomon Rondon, ma è dieci minuti più tardi che si è verificato l'imprevedibile.

Una grande iniziativa personale di Savarino ha propiziato la prima rete col Venezuela di Torregrossa, glaciale nello spiazzare il portiere avversario Graterol con un mancino scoccato dal centro dell'area di rigore, in completa libertà.

Subito un impatto determinante per la punta del Pisa (dove gioca in prestito dalla Sampdoria), subentrato all'intervallo per prendere il posto di Casseres. Uno spunto che ha evitato la sconfitta del Venezuela, incapace di qualificarsi per Qatar 2022 in virtù dell'ultimo posto ottenuto nel girone di qualificazione sudamericano.

Domenica pomeriggio il Venezuela sfiderà la Siria e Torregrossa potrebbe trovare ulteriore spazio in campo: stavolta, magari, con una presenza nell'undici titolare.