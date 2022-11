Prima chiamata per Torregrossa: è stato convocato dal Venezuela

L'attaccante della Samp, oggi in prestito al Pisa, è stato convocato dal ct Pekerman per le amichevoli contro Panama e Siria.

Una prima volta che non si può proprio dimenticare. Ernesto Torregrossa è stato convocato dal Venezuela. L'attaccante di proprietà della Sampdoria, ma attualmente in prestito al Pisa, è stato inserito nella lista dei 28 giocatori selezionati dal ct José Pekerman in vista delle gare amichevoli contro Panama e Siria che si disputeranno a Dubai.

¡𝑬𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 2️⃣8️⃣!📋



🔎 La lista de convocados por nuestro seleccionador José Pekerman para los amistosos frente a Panamá 🇵🇦 y Siria 🇸🇾 en Dubai. #SomosVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/NmVjw6JRAQ — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 10, 2022

Ad anni 30, dunque, arriva la prima chiamata per il centravanti nativo di San Cataldo, ma in possesso del passaporto venezuelano poiché il padre è nato e cresciuto a Calabozo.

Una grande soddisfazione per il classe 1992, alle prese con un buon momento di forma in terra toscana: nel corso del campionato di Serie B, ha disputato 6 partite ufficiali segnando 3 goal.

Ora avrà modo di misurarsi anche in ambito internazionale con la possibilità di collezionare i primi minuti da calciatore della 'Vinotinto', selezione che non parteciperà al Mondiale del Qatar, ma che si appresta ad a vivere il segmento finale del mese di novembre scendendo in campo per due test amichevoli in quel di Dubai.

Un percorso, quello di Torregrossa, che ricorda quello di Massimo Margiotta, nato a Maracaibo e che scelse di rappresentare proprio il Venezuela con cui ha disputato una Copa America.