Altra esperienza in prestito per Radu: è ufficiale il passaggio all'Auxerre

Il portiere rumeno di proprietà dell'Inter saluta la Cremonese per volare in Francia: giocherà in prestito all'Auxerre fino al termine della stagione.

Ionut Radu lascia la Serie A dopo la prima parte di stagione trascorsa in prestito alla Cremonese: l'estremo difensore, di proprietà dell'Inter, fa nuovamente le valigie per trasferirsi in Francia all'Auxerre.

Operazione chiusa con la medesima formula: la permanenza di Radu in Ligue 1 durerà fino al prossimo 30 giugno 2023.

Davanti al classe 1997 c'è un compito tutt'altro che banale: i biancazzurri stazionano infatti al penultimo posto del massimo campionato transalpino, a -2 dalla zona salvezza che rappresenterebbe un traguardo degno di nota dopo la promozione ottenuta lo scorso anno.

Radu tenterà l'ennesimo rilancio di una carriera che pare essere giunta ad un vero e proprio bivio: partito con i gradi di titolare a Cremona, ha poi perso il posto a discapito di Carnesecchi che, a sua volta, ha approfittato di un infortunio del rivale.

Pesa ancora la spada di Damocle relativa all'erroraccio commesso in quel famoso Bologna-Inter, decisivo per consegnare la vittoria ai rossoblù in un match cruciale per la corsa Scudetto, poi conquistato dal Milan al culmine di un appassionante testa a testa in salsa meneghina.