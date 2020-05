Il presidente del Getafe: "Potevamo prendere Messi e Guardiola"

Angel Torres svela un doppio retroscena niente male: "Volevo Messi in prestito, Rijkaard disse no. Nel 2008 ci fu un tentativo per Guardiola".

Cosa sarebbe successo se Lionel Messi e Pep Guardiola non si fossero mai incontrati al ? Ovviamente non lo sapremo mai, anche se di certo c'è che un club provò il doppio colpo seppur in tempi diversi.

Stiamo parlando del che nel 2004 fece un tentativo per convincere i blaugrana a cedere la 'Pulce' con la formula del prestito: il presidente Angel Torres ha rivelato i dettagli ai microfoni di 'Marca'.

"Al primo o al secondo anno di Messi (in prima squadra, ndr), ci siamo avvicinati molto per chiudere l'acquisto in prestito. Rijkaard però non era d'accordo e quindi è rimasto soltanto il desiderio".

Quattro anni più tardi spuntò la suggestione Guardiola per la panchina: l'allora tecnico del Getafe, Michael Laudrup, avrebbe dovuto prendere il posto di Rijkaard al Barcellona che però alla fine decise di puntare su colui che attualmente è uno dei migliori manager al mondo.