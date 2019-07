Presentazione De Ligt-Juve: data, orario, dove vederla in tv e streaming

De Ligt alla Juve, tutto sulla presentazione ufficiale: data, orario e diretta tv-streaming.

Dopo un lungo corteggiamento Matthijs De Ligt diventerà finalmente un giocatore della . I bianconeri hanno trovato l'accordo definitivo con l'Ajax per una cifra complessiva di 75 milioni e sono riusciti a regalare a Maurizio Sarri il difensore di livello mondiale che serviva per garantire continuità alla grande tradizione difensiva della .

Il programma dei primi giorni di De Ligt alla Juventus non è stato ancora confermato nel dettaglio, ma dovrebbe essere il seguente: arrivo a nel tardo pomeriggio di martedì, visite mediche e firma del contratto nella giornata di mercoledì, con conseguente annuncio ufficiale, e successivamente la presentazione alla stampa.

PRESENTAZIONE DE LIGT JUVE

Non è stata ancora definita la data ufficiale della presentazione di Matthijs De Ligt, ma con ogni probabilità - in considerazione della partenza per la tournee asiatica fissata per venerdì 19 luglio - l'olandese sarà presentato alla stampa tra giovedì e venerdì.

Il programma della giornata prevederà poi il solito copione riservato a tutti i nuovi acquisti della Juventus, con tour dello J Museum e visita al J Store con stampa simbolica della prima maglia.

PRESENTAZIONE DE LIGT IN TV E STREAMING

La conferenza stampa di presentazione di Matthijs De Ligt alla Juvenus sarà trasmessa in diretta attraverso i soliti canali. In primis quelli ufficiali della Juventus: diretta in programma su Juventus TV e il canale Youtube ufficiale dei bianconeri. La presentazione sarà trasmessa in tempo reale anche su Sky Sport 24.