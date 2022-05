Premier e Serie A tutte da scrivere, titoli assegnati in Ligue 1, Liga e Bundes

I campionati europei si avviano alla loro conclusione. Tra campioni già insigniti del titolo e squadre già retrocesse, ci sono ancora molti verdetti ancora da stabilire nei 5 tornei più importanti d'Europa.

PREMIER LEAGUE

Tutto ancora aperto in Inghilterra. Il pareggio inaspettato del Manchester City può riaprire la corsa per il titolo.

La squadra di Guardiola è in vetta con 90 punti, inseguita dal Liverpool a 86 ma con una partita ancora da recuperare.

In caso di successo con il Southampton, sarà l’ultima giornata a decretare chi si prenderà la Premier League.

Sicuro di un posto in Champions League è il Chelsea, mentre Tottenham e Arsenal si danno battaglia a suon di sorpassi e controsorpassi. Manchester United e West Ham si sfidano per capire chi andrà in Europa League e chi in Conference.

Retrocedono Norwich e Watford, da capire chi le affiancherà tra Burnley, Leeds ed Everton.

SERIE A

Anche in Italia saranno gli ultimi 90 minuti a decretare chi vincerà lo Scudetto tra Milan e Inter. Ai rossoneri basta un punto o la non vittoria dei rivali cittadini per prendersi il titolo numero 19 della sua storia.

Juventus e Napoli in Champions League diretta, corsa a quattro per l'Europa e la Conference tra Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Una resterà fuori dalle coppe il prossimo anno.

Retrocedono con un turno d'anticipo Venezia e Genoa, apertissima la sfida tra Salernitana e Cagliari per evitare di unirsi alle altre due.

LIGUE 1

Il Psg vince il suo ottavo titolo negli ultimi dieci anni. La squadra di Pochettino si consola con il campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Aggancio (e sorpasso per scontri diretti) del Monaco sul Marsiglia al secondo posto utile per un piazzamento diretto in Champions League. Rennes a tre punti di distanza e ancora in corsa per il podio.

Strasburgo e Nizza a pari punti si giocano un posto tra Europa e Conference League. Retrocedono le due nobili decadute Saint-Etienne e Bordeaux, il Metz va ai playout con la terza di Ligue 2.

LIGA

Titolo numero 34 per il Real Madrid, il primo per Ancelotti che diventa l'unico allenatore al mondo ad aver vinto tutti e cinque i più importanti campionati europei.

Il Barcellona rimonta la classifica e chiude al secondo posto tornando in Champions League. Simeone e il suo Atletico si giocano il terzo posto con il Siviglia. Al Betis basta un punto per andare matematicamente in Europea League e respingere la Real Sociedad, sicura minimo di un posto in Conference.

Retrocedono Alaves e Levante, ancora aperto il discorso per il terz'ultimo posto. Mallorca, Cadice e Granada separate da un solo punto. Decisiva l'ultima giornata in questo senso.

BUNDESLIGA

La Bundesliga è l'unico campionato dei top 5 europei a essere già concluso. Il Bayern vince il suo decimo titolo consecutivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia si prendono i tre restanti posti in Champions League. L'Union Berlin centra la qualificazione alle coppe per il secondo anno consecutivo, salendo di livello e centrando l'Europa League insieme al Friburgo. Colonia in Conference League.

Scendono di categoria Greuther Furth e Arminia Bielefeld, l'Hertha Berlino agli spareggi.