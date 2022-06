In Premier dopo essere stato vicino al Milan, Botman: “Il Newcastle mi è sembrato un po’ meglio”

Sven Botman ha commentato il suo approdo al Newcastle: “Sognavo la Premier League e il club ha grandi progetti”.

Quello di Sven Botman è un nome che gli appassionati di calcio italiani hanno imparato a conoscere molto bene nel corso degli ultimi mesi.

Il forte difensore olandese infatti, è stato a lungo accostato al Milan ed il suo approdo in rossonero è parso, ad un certo punto, anche ormai cosa fatta.

In realtà le strade del calciomercato l’hanno condotto al ricchissimo Newcastle e, in un’intervista rilasciata a ‘De Telegraaf’, è stato lui stesso a spiegare perché ha preferito approdare in Premier League.

“Giocare in Inghilterra è sempre stato il mio sogno. Un altro aspetto fondamentale è stato il grande progetto del Newcastle. Anche il Milan mi aveva dato buone sensazioni, il Newcastle però me ne ha date ancora di migliori. Mi è sembrato un po’ meglio”.

Già nei mesi scorsi si era parlato di un suo possibile approdo al Newcastle.

“Volevo andare al Newcastle già a gennaio, era il classico treno che non passa molto spesso, ma i due club non si sono accordati. Con il senno di poi forse è stato meglio così, anche perché potrò svolgere tutta la preparazione con la nuova squadra ed ho potuto salutare il Lille nel modo che meritava. Restare a gennaio non è stata certo una punizione”.