I verdetti della Premier League: Chelsea e United in Champions, retrocede il Watford

Il Manchester United vince a Leicester e vola in Champions insieme al Chelsea. Tottenham in Europa League, retrocedono Watford e Bournemouth.

Ultima giornata, ultimi verdetti in Premier League dove restavano da assegnare i posti nelle coppe europee e decretare le due squadre che seguiranno il in Championship.

Niente da fare per il che perde in casa lo scontro diretto contro il : in accedono , vittorioso sul Wolverhampton, e Red Devils.

Le Foxes scivolano al quinto posto e devono accontentarsi dell' . Europa League a cui parteciperà anche il di Mourinho. In EL, se l' dovesse vincere la in finale col Chelsea, andrebbero anche i al momento a bocca asciutta.

Altre squadre

Gli Spurs vengono bloccati sul pari dal , ma la spuntano sulla squadra di Nuno Espirito Santo grazie alla migliore differenza reti.

In coda retrocedono il della famiglia Pozzo, sconfitto dall'Arsenal, ed il Bournemouth a cui non basta la vittoria sul campo dell' di Ancelotti. L' infatti pareggia contro il e si salva.

Il , già campione da settimane, tocca quota 99 punti vincendo anche a in rimonta. Cinquina del sul retrocesso Norwich.

PREMIER LEAGUE, 38ª GIORNATA

ARSENAL-WATFORD 3-2 [5' rig.Aubameyang, 24' Tierney, 33' Aubameyang (A), 42' rig, Deeney, 66' Welbeck (W)]

BURNLEY-BRIGHTON 1-2 [20' Bissouma (BR), 44' Wood (BU), 50' Connolly (BR)]

CHELSEA-WOLVERHAMPTON 2-0 [46' pt Mount, 49' pt Giroud]

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM 1-1 [13' Kane (T), 53' Schlupp (C)]

EVERTON-BOURNEMOUTH 1-3 [13' rig. King (B), 42' Kean (E), 47' pt Solanke, 80' Stanislas (B)]

LEICESTER-MANCHESTER UNITED 0-2 [71' rig. Bruno Fernandes, 98' Lingard]

MANCHESTER CITY-NORWICH 5-0 [11' Gabriel Jesus, 46' pt De Bruyne, 80' Sterling, 84' Mahrez, 91' De Bruyne]

NEWCASTLE-LIVERPOOL 1-3 [1' Gayle (N), 38' Van Dijk, 59' Origi, 89' Mané (L)]

L'articolo prosegue qui sotto

SOUTHAMPTON-SHEFFIELD UNITED 3-1 [26' Lundstram (SHE), 50' e 71' Adams, 84' rig.Ings (SOU)]

WEST HAM-ASTON VILLA 1-1 [84' Grealish (A), 86' Yarmolenko (W)]