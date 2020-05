Premier League, Ramsdale positivo al coronavirus in 24 ore

La notizia della positività del portiere del Bournemouth, a detta del tecnico Eddie Howe, ha "scioccato" la squadra, per la paura di tutti.

La Premier League è scossa dalla notizia della positività di Aaron Ramsdale al coronavirus, e non tanto per la notizia in sé, quanto per la tempistica. Il giocatore del Bournemouth era risultato negativo alla prima 'tornata' di tamponi effettuati, per poi risultare positivo solamente il giorno dopo.

Il 22enne era asintomatico, ma fa parte delle otto persone che sono risultate positive in tutta la Premier League. L'allenatore Eddie Howe ha parlato ai microfoni del 'Daily Mail', facendo trasparire una notevole paura da questa situazone.

"Immagino che l'ansia sia presente tra i giocatori. Posso solo immaginare che si sentano allo stesso modo in cui mi sento io. Non c'era nessun positivo nel nostro gruppo durante le prime fasi e ci sentivamo a nostro agio e ci sentivamo bene. Altre squadre Ma non appena ottieni quell'unico test positivo, questo cambia la mentalità di tutti. Improvvisamente tutti si sentono vulnerabili, tutti vengono avvisati del fatto che questo è un problema serio. Quindi entra in gioco l'ignoto. Questo ci ha scioccati. Ora stiamo aspettando i nostri prossimi tamponi per vedere se qualcun'altro è venuto a contatto con il giocatore".

Insomma, la situazione al Bournemouth è delicata e tutta la direzione della Premier League aspetta per conoscere risposte confortanti, anche perché c'è un campionato da riprendere.