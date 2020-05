Estimatori in Premier League per Pellegri: il Manchester United pensa a lui

Fermo dal settembre 2018 a causa di problemi fisici, Pietro Pellegri continua ad avere grandi estimatori. E’ nei radar del Manchester United.

Quando nel gennaio del 2018 il ha sborsato qualcosa come 30 milioni di euro per farlo suo, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dal club del Principato fosse potenzialmente uno dei colpi più importanti in assoluto in prospettiva futura.

La società transalpina infatti, prendendo Pietro Pellegri, si era assicurata un attaccante classe 2001 capace di esordire in a soli 15 anni e 280 giorni e di segnare a 16 anni e 72 giorni il suo primo goal nella massima serie italiana.

Il Monaco aveva quindi fatto suo un prodigio e anche se le cose dall’approdo in non sono andate come in molti avrebbero immaginato, gli estimatori per lui continuano ad essere di quelli importanti. Come riportato da Sky infatti, sulle tracce di Pellegri c’è il . Il club inglese lo segue da quando militava ancora nel e da allora non è mai uscito dal suo radar.

Il Monaco sembra in realtà disposto a puntare su di lui nella prossima stagione, ma comunque potrebbe rappresentare un’idea anche per i Red Devils.

L’attaccante italiano, nelle ultime annate è stato perseguitato da problemi fisici prima all’inguine e poi alla parte posteriore della coscia che l’hanno costretto a stop lunghissimi. Da quando è approdato al Monaco infatti, ha totalizzato appena 6 presenze e 1 goal in campionato e di fatto non scende in campo per una partita ufficiale dal settembre 2018.