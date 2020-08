Premier League, le date del 2020/2021: via il 12 settembre, si chiude il 23 maggio

La prossima Premier League inizia il 12 settembre e termina il 23 maggio 2021: nelle festività natalizie ben 4 turni di campionato.

La Premier League alza il sipario sul programma della prossima stagione. Campionato 2020/2021 che inizierà il 12 settembre, per poi concludersi il 23 maggio dell'anno venturo.

Calendario come sempre fittissimo, un 'must' in , dove spiccano ben 4 giornate previste durante le festività natalizie: più precisamente, tra il 26 dicembre e il 2 gennaio. Il sorteggio delle gare, invece, andrà in scena il 21 agosto.

Di seguito date e giornate della nuova Premier.

