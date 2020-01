Pradè su Pedro: "E' stato un fallimento tecnico"

Pradè, ds della Fiorentina, ammette il flop di Pedro tornato in Brasile: "Si può parlare di fallimento tecnico, è arrivato con un deficit muscolare".

Quattro presenze e zero goal in 4 mesi. Pedro ha salutato la per tornare in patria, in prestito al Flamengo, dove avrà la possibilità di riscattarsi dopo la breve parentesi italiana da dimenticare.

Un impatto deludente quello di Pedro con i viola, come ammesso in conferenza stampa anche da chi lo ha portato in Toscana: il direttore sportivo Daniele Pradè.

"Pedro è arrivato con un deficit muscolare importante. Sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo e una volta rientrato a disposizione è arrivato il Flamengo e si è concretizzata l'operazione. Sappiamo tutti cosa sia il Flamengo per i brasiliani". "Si può parlare di fallimento tecnico, ma a livello economico può ancora essere un ottimo investimento per la Fiorentina avendo anche la possibilità di riportarlo a Firenze. Lui ci ha messo tutto per fare bene, grande sacrificio".

Pradè, invita l'ambiente a non bocciare già Pedro e crede ancora nella bontà del suo acquisto.