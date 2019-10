Pradè a Castrovilli: "Può scrivere a mia nipote". E Costanza diventa virale

La battuta di Pradé a Castrovilli in conferenza stampa ("Se continua così può scrivere a mia nipote") fa diventare virale Costanza Grimaldi.

L'annuncio del rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli con la , annunciato ieri da Daniele Pradé in conferenza stampa, non ha portato alla ribalta soltanto il centrocampista classe 1997, già messosi in luce nelle prime giornate di campionato.

Durante la conferenza infatti Pradé ha fatto una battuta al giocatore viola, tirando in ballo la nipote Costanza. Si è rivolto a Castrovilli invitandolo a scriverle nel caso avesse continuato ad essere così continuo e professionale.

“Se Gaetano si dimostra ancora serio, umile e professionale gli ho dato il permesso di parlare con mia nipote Costanza che è molto bella”.

Il web non ha fatto attendere la sua risposta e Costanza Grimaldi, la nipote di Pradè, ha fatto un boom social. Non soltanto Castrovilli ha accolto il consiglio iniziando a dispensare alcuni 'like', ma i follower sono cresciuti a dismisura.

Un vero e proprio boom di ricerche che ha fatto arrivare a quasi 25mila followers Costanza, la quale è stata al gioco (anche disattivando la possibilità di commentare le sue foto) e ha anche ripostato la dichiarazione dello zio.

Insomma, dalla conferenza stampa di ieri Castrovilli ne è uscito con un rinnovo di contratto e, forse, con una nuova storia. Un bottino niente male dopo soltanto un paio di mesi dall'esordio in ...