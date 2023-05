Post social con critiche rivolte ad Italiano: Jovic e Terzic si scusano con tecnico e squadra

Ha fatto molto discutere nelle ultime ore a Firenze quanto accaduto dopo Fiorentina-Basilea: nel mirino i post social di Jovic e Terzic.

Una sconfitta interna pesantissima che rende terribilmente in salita la strada che conduce alla finale di Conference League. La Fiorentina cadendo giovedì sera in casa contro il Basilea, ha visto ridursi di molto le possibilità di staccare un biglietto per Praga dove, il prossimo 7 giugno, si svolgerà l’ultimo atto del torneo.

Il 2-1 patito al Franchi, tra l’altro con goal decisivo in pieno recupero, ha lasciato dietro di sé non solo tanta amarezza (la Fiorentina si era portata in vantaggio grazie ad una rete di Cabral), ma anche un caso che ha fatto discutere non poco.

Aleksa Terzic e Luka Jovic, dopo il triplice fischio finale, hanno condiviso sui propri profili social la foto di una fanpage dell’attaccante serbo che ritraeva le foto delle loro maglie nello spogliatoio e conteneva anche l’analisi tecnica della partita con tanto di critiche rivolte al tecnico Vincenzo Italiano.

“Disastro tattico di Italiano - si legge nel post - Avrebbe dovuto rimettere l’undici di Napoli, vista la buona prestazione. Soprattutto Luka e Terzic, che erano sembrati in gran forma ed è stato dunque un errore metterli in panchina. Tu continui a votare e continui a perdere. Resta con un undici tipo. L’allenatore non solo fa rotazioni, ma lo fa con giocatori che non si vedevano da mesi. In una partita così importante. Italiano continua a non avere la visione giusta”.

Subito si è dunque aperto il dibattito: quello dei due giocatori serbi è stato un errore nel postare senza leggere, o una scelta voluta con tanto di critiche rivolte ad Italiano?

A distanza di molte ore dall’accaduto, Luka Jovic ha chiarito la cosa attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Luka Jovic Instagram

“Desidero esprimere le mie scuse al Mister, ai miei compagni e alla società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Io avevo fatto solo la foto. E’ stato un mio errore e non era mia intenzione sminuire il lavoro che insieme al Mister, tutti noi stiamo facendo.

Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Adiamo avanti tutti insieme”.

Anche Aleksa Terzic, attraverso una storia pubblicata su ‘Instagram’, si è scusato per l’accaduto.

Aleksa Terzic Instagram

“Desidero esprimere le mie scuse al Mister, ai miei compagni e alla società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Il mio gesto, pur essendo stato fatto in automatico e senza soffermarmi a leggere il contenuto del post, è stato sbagliato e avrebbe potuto causare malintesi ed incomprensioni.

Ho sbagliato e ieri come oggi e domani bisogna remare tutti verso la stessa direzione”.