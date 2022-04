Il post di Lapo Elkann su Twitter: “Stiamo poco allegri! Allegri…”

La Juventus non è riuscita ad andare oltre ad un soffertissimo pareggio interno contro il Bologna nel trentatreesimo turno di campionato.

La compagine bianconera, dopo essere passata in svantaggio, è riuscita a rimontare solo in pieno recupero quando Dusan Vlahovic ha trovato di testa il goal dell’1-1 con gli avversari ridotti in nove per le espulsioni di Soumaoro e Medel.

Un risultato non proprio soddisfacente per la Juve che continua così a perdere terreno nei confronti di Milan ed Inter e probabilmente, proprio in ottica delusione, va letto un post pubblicato da Lapo Elkann dopo la partita.

Stiamo poco allegri!!! Allegri…



🤍🖤 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 16, 2022

“Stiamo poco allegri!!! Allegri…”

Una frase la sua, che è stata immediatamente commentata da tanti tifosi bianconeri non propriamente soddisfatti dell’operato di Massimiliano Allegri.