Le possibili avversarie dell'Atalanta negli ottavi di Champions League

Atalanta agli ottavi di finale di Champions League: dal Manchester City al Bayern, ecco chi potrà incontrare la Dea nel prossimo turno.

La seconda impresa consecutiva in due anni dell' , dopo quella in casa dello del 2019/20, vale alla Dea l'approdo agli ottavi di finale di . Grazie all'1-0 conquistato in casa dell'Ajax, la formazione di Gasperini ha chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento dietro all'imprendibile .

CHI PUO' AFFRONTARE L'ATALANTA NEGLI OTTAVI

Essendo arrivata seconda e non prima, l'Atalanta non farà parte del pacchetto di teste di serie per la fase a eliminazione diretta di Champions League: dunque potrà affrontare unicamente le formazioni che hanno vinto il rispettivo girone, e che, al contrario della Dea, saranno teste di serie al sorteggio degli ottavi.

Dall'elenco va sottratta la , che nonostante sia arrivata prima nel proprio raggruppamento dopo l'impresa di non potrà essere abbinata all'Atalanta: i derby tra formazioni della stessa Nazione sono infatti consentiti solo dai quarti di finale in poi. La Dea non potrà sfidare nemmeno il Liverpool, in quanto già incontrato nella fase a gironi.

POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ATALANTA

In attesa di capire come si concluderà il girone dell' , una cosa è praticamente certa: l'Atalanta ha un'altissima probabilità di affrontare una delle migliori squadre d'Europa. In lizza ci sono infatti , , , e , a cui potrebbe aggiungerrsi il .

L'elenco delle possibili avversarie dell'Atalanta verrà completato da una tra le Merengues, il e lo Shakhtar. L'Inter non può arrivare al primo posto e in ogni caso, come la Juventus, non sarebbe abbinabile alla Dea.