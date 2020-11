Positivi nella rosa del Brescia: la squadra non parte per Empoli

Il club lombardo ha deciso di rinunciare alla trasferta: "Il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta per evitare lo sviluppo di un focolaio".

Il ha deciso di non partire per per giocare la partita del quarto turno di Coppa in programma oggi alle 14.30. La decisione è stata presa a seguito dell'ultima tornata di tamponi di ieri, che ha rivelato diverse positività nel gruppo squadra.

"Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del Campionato di Serie B. Questa mattina sono ripresi gli allenamenti in forma individuale per i tesserati risultati negativi al tampone". Altre squadre

Nei giorni scorsi erano state riscontrate all'interno del club quattro positività. Al momento la Lega non ha rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo la decisione del club lombardo, ma in virtù della presenza dei giocatori toscani in campo sarà decretato il 3-0 a tavolino, come capitato ad esempio in A con la sfida tra e .

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Proprio gli azzurri di Gattuso saranno gli avversari dell'Empoli se, come sembra, sarà confermato il tris a tavolino a sfavore del Brescia.