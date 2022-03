Portogallo-Macedonia del Nord dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PORTOGALLO-MACEDONIA DEL NORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Portogallo-Macedonia del Nord

: Portogallo-Macedonia del Nord Data : 29 marzo 2022

: 29 marzo 2022 Orario : 20.45

: 20.45 Canale Tv : -

: - Streaming: -

Una ha estromesso come da previsioni la Turchia, l'altra ha compiuto l'impresa facendo clamorosamente la festa all'Italia. Ma adesso soltanto una tra il favoritissimo Portogallo e la sorpresa Macedonia del Nord, di fronte in gara secca nella finale playoff, salirà sull'aereo che porterà alla fase finale dei Mondiali in programma in Qatar.

I favori del pronostico, come detto, sono tutti per Cristiano Ronaldo e compagni, che contro la Turchia hanno rischiato di farsi raggiungere dal 2-0 al 2-2 ma alla fine si sono imposti per 3-1. Ma la Macedonia del Nord, come dimostrato nella nefasta notte di Palermo ma ancor prima in casa della Germania, è una Nazionale capace di imprese inaspettate.

Per il Portogallo si tratterebbe della sesta partecipazione di fila alla fase finale di un Mondiale: l'ultima edizione in cui i lusitani non si sono qualificati risale al 1998, in Francia. Per la Macedonia del Nord, reduce dall'ebbrezza di partecipare agli Europei la scorsa estate, sarebbe invece una storica prima volta.

Di seguito tutte le infomazioni su Portogallo-Macedonia del Nord, finale playoff per i Mondiali: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO PORTOGALLO-MACEDONIA DEL NORD

Portogallo-Macedonia del Nord si giocherà martedì 29 marzo alle ore 20.45 in gara secca, senza dunque una partita di ritorno: il palcoscenico sarà l'Estadio Do Dragão di Oporto, in Portogallo, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-MACEDONIA DEL NORD IN TV

Non sarà possibile vedere Portogallo-Macedonia del Nord in diretta tv, in quanto nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere la partita.

PORTOGALLO-MACEDONIA DEL NORD IN DIRETTA STREAMING

Allo stesso modo, Portogallo-Macedonia del Nord non sarà visibile nemmeno in diretta streaming su territorio italiano.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-MACEDONIA DEL NORD

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Fonte, Danilo Pereira, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Otavio; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Ct. Fernando Santos

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski. Ct. Milevski