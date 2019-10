Portogallo-Lussemburgo, Ronaldo a caccia di record: a due goal dai 700 in carriera

Cristiano Ronaldo questa sera contro il Lussemburgo può sfondare un altro primato e raggiungere le 700 reti in assoluto in carriera.

Un altro primato per entrare nella leggenda, un'altra statistica da brivido, come lo sono ormai tante nella sua carriera. Questa sera, in -Lussemburgo, Cristiano Ronaldo con una doppietta può toccare lo storico traguardo di 700 goal segnati in carriera.

Contro l' in campionato ci è soltanto andato vicino (traversa e rete annullata), ora in nazionale in una partita sulla carta agevole ha una seconda chance che sembra avere tutta l'impressione di voler sfruttare. E sarebbe la chiusura di un cerchio, visto che la gara si gioca all'Estadio José Alvalade, impianto dello in cui Cristiano ha segnato il suo primo goal in carriera, ormai 17 anni fa.

Dovesse trovare i due goal, CR7 entrerebbe in un club esclusivo di giocatori che hanno segnato almeno 700 reti in carriera: gli altri sono Bican, Romario, Puskas, Pelé e Gerd Müller. Con il rivale Messi che segue a ruota a quota 672, pronto a unirsi entro fine stagione.

I goal in nazionale sono anche una motivazione extra per Cristiano Ronaldo, che punta al primato di Ali Daei di giocatore più prolifico a livello di nazionali: 93 reti del lusitano, contro 109 dell'iraniano.

Per una sera, però, l'obiettivo è soltanto fare 700. Al momento è a 698. 450 di questi sono arrivati con il . 440 sul conto totale li ha invece fatti di destro. Qusta sera, però, conterà poco se destro, sinistro o testa: conta segnare. Per entrare sempre più nella leggenda.