Porto-Chelsea, le formazioni ufficiali: Uribe e Werner titolari

Nel Porto c'è Corona, dentro anche Diaz. Negli ospiti solamente panchina per Giroud e Kantè, regolarmente in campo Jorginho.

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu Sanusi; Corona, Uribe, Grujic, Otávio; Marega, Luis Diaz.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Havertz, Mount; Werner.

Sarà sempre vista come la sfida come le vecchie squadre di Josè Mourinho, ma ora Porto contro Chelsea è 'solamente' un quarto di finale di Champions League, sfida che potrebbe portare in semifinale la mina vagante della competizione 2020/2021.

Conceicao si affida a Marega e Luis Diaz nel suo 4-4-2, mentre Otavio e Corona sono gli esterni di centrocampo. In mezzo giocano Grujic e Uribe, in porta c'è Marchesin. Retroguardia composta da Manafa, Pepe, Mbemba e Zaidu Sanusi. Taremi e Sergio Oliveira out per squalifica.

Tuchel sceglie Werner come unica punta, supportato da Havertz e Mount. Interni di centrocampo partono dal 1' Kovacic e Jorginho, sulle fasce Chilwell e James. Tra i pali Mendy come di consueto, difeso da Azpilicueta, Christensten e Rudiger. Kantè non al meglio e in panchina.