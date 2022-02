Portiere goleador in Grecia: segna una tripletta con tre rigori

Di portieri goleador la storia del calcio ne ha conosciuti diversi, dalle categorie più importanti a quelle minori: soltanto in due, però, sono riusciti nell'impresa di segnare una tripletta all'interno di una singola partita di campionato.

Di questa ristrettissima cerchia fa da poco tempo parte Grigoris Athanasiou, 37enne in forza al Pavlos Melas in quarta divisione greca: le sue tre reti si sono rivelate decisive per battere l'Aetos Vassilikon col risultato di 3-0 e, un'ulteriore particolarità, riguarda la modalità che ha interessato tutte le marcature.

I tre sigilli sono arrivati dagli undici metri: due rigori trasformati nel primo tempo e un altro nella ripresa, con una rincorsa che a tratti ricorda quella ormai iconica di Jorginho.

Ma, come detto qualche riga più su, Athanasiou non è l'unico estremo difensore ad essersi portato a casa il pallone: in passato toccò alla leggenda paraguaiana José Luis Chilavert, in occasione di un Velez Sarsfield-Ferro Carril Oeste 6-1; anch'egli andò a segno sempre dal dischetto.

Due imprese che cozzano con quella 'al contrario' di Martin Palermo, che peraltro di mestiere faceva l'attaccante: i suoi tre penalty sbagliati in un Argentina-Colombia di Copa America nel 1999 sono, ancora oggi, ricordati con un pizzico di ironia dai 'puristi'.